欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、価格ショックの一部は一過性だが、インフレは今後数カ月間にさらに加速する見通しだと述べた。デギンドス氏は今後2-3カ月でインフレがピークをつけることに期待を示している。

同氏はアムステルダムでの行事で、今年のユーロ圏経済の成長を予測しているが、上期の成長は「弱い」との見方を示した。

原題:ECB’s Guindos: Hopes Inflation to Peak in Next Two-Three Months

(抜粋)