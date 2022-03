債券から株式へのローテーション、４－６月以降減速へ－ＪＰモルガン

ニコラオス・パニギリツオグル氏らJPモルガン・チェースのストラテジストは、1-3月(第1四半期)に活発だった債券から株式へのローテーションが4-6月(第2四半期)以降は減速するとの見通しを示した。

歴史的に、債券ファンドからの深刻な流出は危機時以外1四半期を超えて続くことはないとストラテジストらは指摘した。

JPモルガンは投資家による債券配分が現在18%と、2008年以来の低水準であると推計。14年間の債券オーバーウエートが終わり、投資家のポジショニングはリーマンショック以前の状態に戻ったとしている。

株式ファンドには今年、約9000億ドル(約110兆円)が流入すると予想した。

Source: Bloomberg

原題:JPMorgan Strategists See Bonds-to-Stocks Shift Slowing From Here、JPM Strategist Says Bonds Rotation Into Equities to Slow From 2Q(抜粋)