中国の製造業活動を測る政府の指数は3月に拡大・縮小の節目となる50を割り込んだ。当局は今月、新型コロナウイルス感染抑え込み向けて主要テクノロジーや製造拠点でロックダウン(都市封鎖)に踏み切っており、景気の見通しを損ねた。

国家統計局が31日発表した3月の製造業購買担当者指数(PMI)は49.5と、5カ月ぶりの50割れ。2月は50.2、ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は49.8だった。

建設業とサービス業を対象とする非製造業PMIは48.4。2月は51.6、市場予想は50.3だった。

