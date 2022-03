中国国務院、経済安定化を表明－不確実性拡大への緊急対策求める

中国国務院は経済安定化を表明し、金融市場の懸念解消に動いた。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、上海市は市内を東西に分けた2段階の ロックダウン(都市封鎖)に踏み切っている。

国務院は30日の李克強首相主宰の会議で、安定的な成長を優先し、市場の期待を損なう措置を避けるよう呼び掛けた。また、不確実性が拡大する可能性に対処するため緊急対策を策定すべきだと指摘したと、国営中央テレビ(CCTV)が伝えた。

国務院は国内経済への下押し圧力が高まっていることを認めたが、中国は 5.5%前後の今年の経済成長目標を維持すべきだとの見解を示した。

また、CCTVによると、投資拡大に向け特別債のより有効的かつ迅速な活用を求めたほか、外国からの国債投資を支援する方針も打ち出した。

