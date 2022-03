ロシアはウクライナとの協議で突破口を見いだしておらず、まだ多くの作業が残ってると、ロシア大統領府(クレムリン)のペスコフ報道官が報道陣との電話会見で述べた。

現在協議中の案については触れず、公に発言することは交渉にプラスにならないと指摘した。

原題:Kremlin Says No Breakthrough in Ukraine Talks, Much Work Remains (抜粋)