ロシアは一部のガス輸出についてルーブルでの支払いを要求しているが、支払い通貨をルーブルに変更する手続きは時間がかかり、今週直ちに変更を開始することはない。大統領府のペスコフ報道官が記者団に述べた。

プーチン大統領は31日までにルーブル決済を可能にする仕組みを開発するよう命じていた。

原題:Kremlin: Ruble Payments for Gas Will Take Time to Come in Force