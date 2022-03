中国当局はライブストリーミングのプラットフォームに絡む脱税など犯罪を撲滅する方針だ。ここ数年、コンテンツ違反で非難されていた同業界にとって厳しい警告となる。

国家市場監督管理総局や国家インターネット情報弁公室などは30日の通知で、重大な違反者の場合は特定の上で公表すると説明した。

同業界では 快手科技や ビリビリ(嗶哩嗶哩)、 アリババグループなどが大手となっている。

中国ではライブ配信ショッピングが急拡大し、600億ドル(約7兆3000億円)規模に膨らんでいるが、アリババのプラットフォームで実演販売していた著名インフルエンサーの黄薇さんが昨年12月、脱税していたとして追徴課税など2億1000万ドルの支払いを命じられた。

