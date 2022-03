米ファイザーと独ビオンテックは新型コロナウイルスワクチンの2回目のブースター(追加免疫)接種について、50歳以上の成人を対象に米食品医薬品局(FDA)の緊急使用許可(EUA)を取得したと明らかにした。使用認可済みのいずれかのワクチンで1回目のブースター接種を済ませた人が対象。

またFDAは、ある種の免疫不全と診断された12歳以上の人にも2回目のブースター接種を認めた。

原題:

Pfizer Gets U.S. EUA for Added Covid Booster Shot for Age 50+(抜粋)