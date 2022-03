ロシアは2022年償還のユーロ債をルーブル建てで買い戻すことを提案した。ロシア財務省の発表によると、同国は4月4日償還のユーロ債を額面で買い戻す意向だ。

債券保有者は3月29日午後4時-30日午後5時の間に買い戻し提案を受け入れることができ、受け入れた投資家に対してロシアは、31日に公式の為替レートに基づきルーブル建てで元本と金利を支払う。財務省は買い戻す規模には言及していない。

