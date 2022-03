欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、スペイン銀行(中銀)のデコス総裁は、ウクライナでの戦争によってエネルギー価格がさらに上昇し、3月のインフレ率を大幅に押し上げているとの見方を示した。

デコス氏はスペイン北部で行われた行事で、エネルギー価格の上昇は「既にあるインフレの緊張をさらに高めるだろう。例えば3月のデータは特にネガティブな内容となり、インフレ率は著しく上昇するとみている」と述べた。同氏によればエネルギー価格の上昇は長引く可能性がある。

さらに戦争による経済への影響は信頼感により表れると指摘、高い不透明感が消費や投資を押し下げる恐れがあると述べた。

デコス氏は戦争に関連した公的支出の資金を拠出できるよう、欧州は財源を確保する必要があると指摘した。

原題:Inflation Rose Sharply in March on Energy Shock: ECB’s de Cos

(抜粋)