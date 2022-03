韓国国防省は29日、北朝鮮が24日に発射した大陸間弾道ミサイル(ICBM)は北朝鮮側が主張している「火星17」ではなく、「火星15」だとの見解を国会に提出した報告書で示した。

同省によれば、ICBMの打ち上げは午後だったが、北朝鮮の映像に映っているICBMの影はこの映像の撮影が午前中であることを示しているほか、北朝鮮が公開した画像では打ち上げ時の天候が快晴だが、24日の発射場付近はおおむね曇っていた。

国防省はまた、北朝鮮が16日にICBMの試射に失敗したことに触れ、技術的な問題を特定し、新たなICBMの試験発射を行うには24日までの8日間は十分な期間ではないとも指摘した。北朝鮮国民は16日の試射失敗を知っており、国内向けのプロガンダが必要だったはずだとしている。

