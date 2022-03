【ウクライナ】停戦交渉、対面で再開－具体的成果必要とトルコ大統領

ウクライナとロシアの代表団は29日にトルコのイスタンブールで対面形式での停戦交渉を再開する予定。ウクライナ側の「最低限」の目標は目下の人権状況の改善になるとクレバ外相は語った。

トルコのエルドアン大統領はウクライナとロシアの代表団に向け、「協議から具体的な成果を得ることが必要な時期に来ていると思う」と述べ、即時停戦と和平を呼び掛けた。

バイデン米大統領は28日、ロシアのプーチン大統領は権力の座にとどまってはならないとした26日の自身の発言について、「道徳的な怒り」の反映だと釈明。米国がレジームチェンジ(体制転換)の政策を採用したわけではないと述べた。

バイデン米大統領は、ロシアのプーチン大統領が権力の座にとどまってはならないとした自身の発言についてホワイトハウスでの記者会見で釈明した、 Source: Bloomberg

ウクライナ軍は首都キエフの西方に位置するイルピン市を奪還した。ゼレンスキー大統領がビデオ演説で明らかにした。

ドイツは年内にもロシア産原油・石炭の購入を停止する可能性があると表明。一方、ロシアは天然ガスの買い手がルーブル建ての支払いを拒否するなら欧州には供給しないとした。

ウクライナ当局者は通信インフラへの大規模サイバー攻撃は「中和された」と述べた。国際原子力機関(IAEA)は砲撃を受けたハリコフの核関連施設の核物質には損傷はないとウクライナから報告があったと明らかにした。

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

トルコ大統領、ウクライナとロシアとの協議で具体的成果期待

トルコのエルドアン大統領はウクライナとロシアの代表団に向け、「協議から具体的な成果を得ることが必要な時期に来ていると思う」と述べ、「即時停戦と和平が全当事者の利益になる」と指摘した。大統領の発言はテレビ放送された。

ロシア、ウクライナとの交渉の迅速な進展望む-タス通信

ロシアはイスタンブールでのウクライナとの交渉で、ある程度の初期成果に到達できることを望んでいる。タス通信が匿名のロシア当局者1人を引用して報じた。

世界最長の旅客便を計画、ロシア上空迂回のため-香港キャセイ航空

香港のキャセイパシフィック航空は、ロシア上空を迂回(うかい)するためニューヨーク・香港便の航路変更を計画している。実現したら世界最長距離の商用旅客便となり、飛行時間は約17時間の見通し。フライトスタッフ宛ての社内文書によると、同社はニューヨークから大西洋、英国、南欧、中央アジア上空を運航する計画。フライトレーダー24のデータによれば、飛行距離は1万6618キロとなり、シンガポール航空のニューヨーク便の1万5349キロ(飛行時間17時間半)を上回る。

プーチン氏との対話巡りNATO内に溝、逆効果と否定的な見方も

北大西洋条約機構(NATO)加盟国がロシアとウクライナの和平合意を目指し条件の議論を進める中、戦略を巡る加盟国間の溝を示す兆候が表れている。ウクライナ侵攻開始から1カ月余りとなる中、ウクライナが受け入れ可能な条件、特にNATO加盟国が同国に提供し得る安全保障を巡るジレンマが浮上した。ウクライナに追加供与する武器の種類や、ロシアのプーチン大統領と協議することが有効かどうかについても加盟国の見解が分かれている。

モスクワ取引所、外国株と一部ETFの取引を29日に再開

モスクワ取引所はMOEX指数を構成する外国株と一部の上場投資信託(ETF)の取引を29日に再開する。また株式と債券の取引時間も延長する。ロシア中央銀行のウェブサイトに掲載された声明で明らかにした。

バイデン米大統領「撤回するものは何もない」-プーチン氏巡る発言で

バイデン米大統領は28日、ロシアのプーチン大統領について「権力の座にとどまってはならない」と26日の演説で述べたことに関して、米国の政策変更を打ち出したわけではないとし、ロシアによるウクライナ侵攻についての自分の怒りを表明したものだと説明した。バイデン大統領はホワイトハウスで記者団に対し、「撤回するものは何もない。道義上感じた激しい憤りを表明したというのが実情だ」と言明した。

キエフ近郊のイルピンを奪還-ゼレンスキー大統領

ウクライナのゼレンスキー大統領は、首都キエフ近郊のイルピンをウクライナ軍が奪還したと恒例のビデオ演説で明らかにした。南部の港湾都市マリウポリはなお封鎖されていると指摘した。

人権状況の改善が「最低限」目標-ウクライナ外相

ウクライナのクレバ外相は、29日に始まるトルコ・イスタンブールでの2日間の対面形式の交渉では、人権状況の改善が「最低限」の目標であり、最大限の目標は安定した停戦合意だと語った。

停戦交渉仲介の実業家アブラモビッチ氏に毒物症状

ロシア人富豪ロマン・アブラモビッチ氏とウクライナ側の和平交渉担当チームの複数の幹部が、3月初めのキエフでの会合後に毒物の影響とみられる症状に苦しんだ。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

マリウポリでは5000人が死亡、市長発表

ウクライナ南東部のマリウポリでは、27日時点までで子供200人を含む約5000人がロシア軍の攻撃で死亡したと、ボイチェンコ市長が述べた。

同市長によると、今月1日から攻撃が続き、全ての産科病棟を含む病院と住宅建物の90%がロシア軍の砲撃や空爆、ミサイル攻撃で損傷または破壊された。戦争前の人口のうち約17万人が市内にとどまっており、約14万人はロシア軍の包囲前、15万人は攻撃開始後にそれぞれ退避したという。ロシア軍が強制的に立ち退かせ行方が分かっていない市民も3万人に上ると、同市長は説明した。

アブダビ政府系ファンド、ロシアでの投資停止-ロイター

アラブ首長国連邦(UAE)アブダビ首長国の政府系ファンド(SWF)、ムバダラ・インベストメントは、ウクライナ戦争を理由にロシアでの投資を停止する。ハルドゥーン・ムバラク最高経営責任者(CEO)が語ったとして、ロイターが報じた。ムバダラは世界最大級のSWFで、1カ月にわたるウクライナ戦争について公に立場を表明した中東のSWFは初めて。

G7、ルーブル建て支払い拒否で一致

主要7カ国(G7)のエネルギー担当相は、ロシアからの天然ガス購入契約を巡りルーブル建てでの支払いを求めているプーチン大統領の要求について、拒否することで一致した。

カールスバーグとハイネケン、ロシア撤退へ

デンマークのビールメーカー、カールスバーグとオランダの同業ハイネケンはロシア事業を売却し、同国から撤退する計画だ。

ポリメタル、ロシア事業と残り事業の分割を検討-FT

ロシアの貴金属採掘会社ポリメタルは、ロシア事業と国際事業を分割することを検討している。戦争に関連した制裁の影響からロシア外の事業を守る狙いがある。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい関係者2人の情報として報じた。

クレディ・スイス、ロシアでの新規事業を停止

スイスの銀行クレディ・スイス・グループはロシアで新たな事業を追求することをやめ、同国へのエクスポージャーを減らしている。

ロシア、20億ドルのドル建て債償還を示唆

ロシアは来月償還期限を迎える国債の元利払いと2042年4月償還債のクーポン支払いを行う意向を示した。

ロシア紙ノーバヤ・ガゼータが発行停止

ロシア紙ノーバヤ・ガゼータは、「ウクライナでの『特別作戦』が完了するまで」発行を停止するとツイッターで発表した。同紙は28日、いわゆる外国のエージェントから得た情報を適切な表示なく掲載したとして、ロシア通信情報技術監督庁から2度目の警告を受けていた。

ロシア株、全株取引再開の初日は下落

ロシア株は取引対象がモスクワ証券取引所に上場する全株式に拡大されたが、MOEXロシア指数は2.2%安で取引を終え、先週の上昇分を打ち消した。ガスプロムやズベルバンクが大きく売られ、原油安でルクオイルも下落した。

ロシアの輸入、過去数週間で急減

ロシアのレシェトニコフ経済発展相は、ここ数週間に輸入が急減していると指摘し、政府は通関手続きの改革と新たなサプライチェーン構築で輸入を安定させる措置を講じると述べた。インタファクス通信が報じた。

フィンランド中央銀行新興経済研究所は28日発表した2022-23年のロシア経済予測改訂版で、今年のロシアの輸入は半減し、国内総生産(GDP)は約10%縮小するとの見方を示した。

ロシア:ウクライナ体制転換計画せず-IFX

ロシアはまだ西側に全面的な制裁を科していないが、欧州の経済状況は既に著しく悪化していると、ロシアのパトルシェフ安全保障会議書記が28日に述べた。インタファクス通信(IFX)が伝えた。

ロシア大統領府:バイデン氏発言は「警戒すべきだ」

プーチン大統領に関するバイデン米大統領の 発言は「警戒すべきものだ」と、ロシア大統領府のペスコフ報道官が記者会見で語った。バイデン氏の発言をロシアは今後も注視し続けていくと述べた。

ウクライナとロシアの交渉、29日午前に開始

ウクライナとロシアがトルコで予定する交渉は29日午前10時に開始すると、インタファクス通信がウクライナ側交渉団の一員であるダビド・アラハミヤ氏の話として報じた。同氏は先に、交渉は28日に始まる可能性があると示唆していた。

