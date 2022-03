ＦＲＢに積極利上げへの方針転換促す－インフレ抑制で後手との批判

根強いインフレ高進やその抑制で後手に回っているとの批判を背景に、米連邦準備制度の当局者は物価の確実な沈静化に向けて、今月早い段階で示唆していたよりも積極的な利上げの方針に政策運営姿勢を転換した。

15、16両日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合の数日後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長ら当局者は、ゆっくりとしたペースで段階的に金利を引き上げる長年の手法から、引き締めを前倒しして5月の次回会合やそれ以降の会合でも0.5ポイント利上げを検討する方向に切り替えた。

ウクライナでの戦争を受けて、当局者は当初慎重になり、ゼロ金利解除に当たって0.25ポイント利上げを支持した。しかし、当局者はその直後、戦争に伴う食料品やエネルギーの価格高騰で、インフレとインフレ期待が容認不可能な高水準で定着する可能性に懸念を強めた。

Getting Hotter U.S. inflation accelerated to a 40-year high of 7.9% in February Source: Bureau of Labor Statistics

急激な姿勢の転換は当局者が遅れを取り戻そうと急いでいる印象を与えると、L.H.マイヤーのエコノミスト、デレク・タン氏は指摘。今年下期(7-12月)にはインフレが鈍化すると当局者は見込んでいたが、ウクライナ情勢を受けた値上がりに加え、新型コロナウイルス感染拡大に対応する中国でのロックダウン(都市封鎖)でサプライチェーンがさらなる制約に直面したことで、物価安定化の可能性はますます小さくなっていると見受けられると同氏は語った。

こうした判断の下で、FOMCの重心は5月会合での0.5ポイント利上げの方向に移行し、金利先物市場で投資家が織り込む年内の追加利上げ幅は2.1ポイント程度と、今年残り6回の会合で約8回分の0.25ポイント利上げに相当する数値となっている。

ウォール街では、連邦準備制度がさらなる引き締めに踏み込むとの見方もあり、シティグループのエコノミストは4回連続の0.5ポイント利上げの後、2回の0.25ポイント引き上げを年内に予想している。

原題:

Fed Pivots Toward Jumbo Hikes After Being Slammed as Too Slow(抜粋)