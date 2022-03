バークレイズ株主、持ち株売却で最大1400億円のブロック取引

英銀 バークレイズの株主1者が約5億7500万株をブロック取引で売りに出した。売却額は最大8億6700万ポンド(約1400億円)に上る可能性がある。

ブルームバーグ・ニュースが内容を確認した条件書のコピーによると、売却価格は1株当たり147.5-150.75ペンス。28日終値に対し6.1-8.1%のディスカウントとなる。 ゴールドマン・サックス・グループがブックビルディングに関わっている。バークレイズの担当者はコメントを控えた。

2月のロシアによるウクライナ軍事侵攻後、株式オファリングはほぼ途絶えていたが、ここ数日間で大規模な株式売却が再び見られるようになっている。カタールの政府系ファンドなどの大口株主が、ロンドン証券取引所グループやグレンコア、ガズトランスポール・エ・テクニガズなどの持ち株売却に動いた。

バークレイズ株の売り手は開示されていない。ブルームバーグの集計データによれば、同行の上位3位の株主はブラックロックとバンガード・グループ、カタール投資庁(QIA)。これら投資家はコメントの要請に返答していない。

バークレイズの米国預託証券( ADR)は28日、一時約11%下落した。

同行はこの日、登録額のほぼ倍の仕組み債と上場投資証券(ETN)を発行したことに絡み4億5000万ポンドの費用を計上する見込みであることを開示した。ロンドン上場のバークレイズ株は約4%安で終了した。

