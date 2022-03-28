中国株下落、上海市ロックダウンで景気懸念拡大－香港株は上昇転換

28日の中国本土株は下落。上海市の新型コロナウイルス感染抑え込みに向けたロックダウン（都市封鎖）を受け、企業活動や景気への影響を巡る懸念が広がった。

ＣＳＩ300指数は一時２％下落。その後は下げを縮小している。中国本土と香港市場では消費銘柄が軟調。中国の蒸留酒、白酒を製造する 貴州茅台酒やスポーツ用品の李寧、安踏体育用品が安い。

上海、東西に分け２段階のロックダウン－コロナ早期抑え込み狙う

香港ハンセン指数は現地時間午前10時12分（日本時間同11時12分）時点で、0.9％高と上昇に転換。ハンセンテック指数は一時３％上昇。週末に決算を発表したフードデリバリーの美団が買われている。

原題： China Stocks Slide as Shanghai Lockdown Deepens Growth Concerns、Meituan Surges After Solid 4Q Results, Margin Beat: Street Wrap（抜粋）