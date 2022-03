アジア時間28日早朝の取引で、ニューヨーク原油先物相場と北海ブレント原油先物が3%余り下落した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)はシンガポール時間午前6時3分(日本時間同7時3分)時点で、2.6%安の1バレル=110.93ドル。一時3.5%安を付けた。北海ブレントは3.2%安。

NY原油先物が不安定な値動き、EUはロシア産巡り新たな行動控える

