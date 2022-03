ＥＣＢ総裁「スタグフレーション重大リスク示されず」－成長なお持続

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、キプロス紙フィレレフテロスとの インタビューで、「これまでのところデータはスタグフレーションの重大なリスクを示唆していない」と語った。

ユーロ圏の域内総生産(GDP)は危機前の水準に戻り、成長が続いており、労働市場は引き続き強いと同総裁は指摘。「短期的にインフレ率上昇は新型コロナウイルス禍に関係する要因によるものであり、最近は戦争に伴う国際エネルギー価格の混乱が一段と拍車を掛けている」と分析した。

ラガルド総裁は純資産購入を7-9月(第3四半期)に終了する可能性があるとのECBの最新ガイダンスにあらためて言及し、「見通しが変化したり、資金調達条件が2%の物価目標と整合しない形で悪化したりする場合には、規模や期間という点で純資産購入のスケジュールを修正する用意はできている」と話した。

同総裁によると、ロシア経済へのキプロスの銀行セクターの直接的エクスポージャーは「全体としてかなり限定的で、減少が続いている」という。

