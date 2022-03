米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、ロシアのウクライナ侵攻が「高過ぎるインフレに一段の上昇圧力」をかけたと述べた。

同総裁は、米国でインフレは「40年ぶりの高水準にある。人々は昼も夜もインフレのことで頭がいっぱいだ。そのような状況は、われわれの物価安定目標から程遠い」との見解を示した。

発言内容はサンフランシスコ連銀が公表した会議での発言録に基づく。

原題:Fed’s Daly: Inflation Is Far From Target for Price Stability(抜粋)