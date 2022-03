ドルの優位じわり低下、よりマイナーな通貨も準備資産に－ＩＭＦ論文

国際準備通貨に占める米ドルのシェアは過去20年で着実に低下した。中国人民元など非伝統的な準備通貨に各国・地域の中央銀行が目を向け、保有資産の 分散を進めていることが背景にある。

国際通貨基金( IMF)の 新たな論文によれば、米ドル離れは二つの方向で進行し、4分の1が人民元、残り4分の3は、準備資産としての役割がこれまで限られていたよりマイナーな通貨に向かっている。

ドルの優位性奪うのは至難の業、米国の支配的地位変わらず

「ドル優位のひそかな後退」と題する論文は、IMFの セルカン・アルスラナルプ氏と チマ・シンプソンベル氏、米 カリフォルニア大学バークリー校のバリー・アイケングリーン氏が共同執筆した。

国際準備制度の過去20年にわたる発展の特徴として、「漸進的な米ドル離れ、人民元の役割拡大、非伝統的な準備通貨の魅力を高める資金管理とレラティブリターン、市場流動性の変化」を論文は指摘し、「これらの所見が、国際システムが今後どのように変化するか知るヒントになる」とした。

論文によれば、人民元が一定の支持を得る一方、オーストラリア・ドルやカナダ・ドル、シンガポール・ドル、韓国ウォン、スウェーデン・クローナへのシフトも目立ち、「このようなシフトは広範囲に及んでいる。ポートフォリオをこの方向に動かす積極的な分散派は46を数え、それらの主体では準備資産の少なくとも5%を非伝統的通貨が占める」という。

ウクライナに侵攻したロシアへの金融制裁は、グローバル金融・貿易におけるドルの優位や、人民元などの利用に弾みがつくどうかについて議論を巻き起こした。国際銀行間通信協会(SWIFT)の最新データによると、人民元の国際決済通貨としてのシェアは2月時点で5位と、前年同月から変わっていない。

