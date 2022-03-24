日米首脳、北朝鮮による2017年以来のＩＣＢＭ試射を「強く非難」Sangmi Cha、李政昊、ソフィー・ジャックマン
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北朝鮮に責任を負わせるため引き続き協力することで一致
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日韓への安全保障コミットメントは盤石－大統領が岸田首相に伝える
バイデン米大統領と岸田文雄首相は、北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射を「強く非難」し、「外交の必要性を強調するとともに、北朝鮮に責任を負わせるため引き続き協力することで一致」した。ホワイトハウスが声明を発表した。
両首脳は24日、ブリュッセルで開かれた主要７カ国（Ｇ７）首脳会議の合間に会談。声明によると、バイデン大統領は岸田首相に対し、日本と韓国に対する米国の安全保障のコミットメントは盤石だと伝えた。両首脳はロシアによるウクライナ侵略に対し、一致団結して臨み続ける必要性についても一致した。
北朝鮮は24日、新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）と推定されるミサイルを発射した。ＩＣＢＭの試射は2017年以来。
北朝鮮が新型ＩＣＢＭ級弾道ミサイル、北海道西のＥＥＺ内に落下
原題：Biden, Kishida Condemn North Korea’s First ICBM Test Since 2017、
Biden, Japan’s Kishida to Hold N.Korea Accountable Over Missile（抜粋）