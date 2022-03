米セントルイス連銀のブラード総裁は24日、米経済の一部は過大評価されている可能性があり、「米金融市場に行き過ぎ」が生じているかもしれないとの考えを示した。

同総裁は第25回クレディ・スイス・アジア投資会議の オンライン討論会で、「米国の住宅市場は極めて力強く、価格の伸びも非常に大きい」と述べるとともに、「非伝統的なタイプの資産は高価格で売られている様子だ」と指摘した。

ブラード総裁 Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg

また、ウクライナでの戦争に関する主な懸念は欧州がリセッション(景気後退)入りを回避できるかどうかだとコメント。金融政策については、連邦準備制度はインフレ抑制のため一段と速く動く必要があると、あらためて強調した。

原題:

Fed’s Bullard Says Some Parts of U.S. Economy Look Overvalued(抜粋)