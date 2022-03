米グーグルのニュースアプリやウェブサイトのロシア国内でのアクセスに問題が生じていると広報担当者が確認した。同社の技術的原因によるものではないという。

タス通信によれば、ロシア通信当局は「ウクライナでの特別作戦の経緯に関する公的に重要な虚偽情報」を含むニュースにアクセスを提供しているとして、「グーグルニュース」への国内でのアクセスを制限したと発表した。

