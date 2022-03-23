米新築住宅販売、２カ月連続で減少－金利上昇などの影響示唆Jordan Yadoo
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２月の米新築一戸建て住宅販売は前月比で減少し、２カ月連続のマイナスとなった。高い物件価格や住宅ローン金利上昇を背景に、購買見込み客が様子見姿勢を続けている可能性が示唆された。
|キーポイント
全米ホームビルダー協会（ＮＡＨＢ）とウェルズ・ファーゴが先に発表した３月の住宅市場指数は、建設コストの上昇と金利上昇への懸念が強まる中、６カ月ぶりの水準に低下していた。
米ＮＡＨＢ住宅市場指数、６カ月ぶり低水準－販売見通し大幅悪化 (1)
新築住宅販売価格の中央値は40万600ドル（約4840万円）と、前年同月から10.7％上昇した。
売りに出されていた物件（２月末時点）は40万7000件と、2008年８月以来の高水準。このうち約91％は建設中あるいは未着工だった。販売に対する在庫比率は6.3カ月。１年前は4.5カ月だった。
統計の詳細は表をご覧ください。
原題：
U.S. New-Home Sales Declined in February for a Second Month（抜粋）
(統計の詳細を追加し、更新します)