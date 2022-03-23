２月の米新築一戸建て住宅販売は前月比で減少し、２カ月連続のマイナスとなった。高い物件価格や住宅ローン金利上昇を背景に、購買見込み客が様子見姿勢を続けている可能性が示唆された。

キーポイント 新築一戸建て住宅販売（季節調整済み、年率換算）は、前月比２％減の77万2000戸 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は81万戸 前月は78万8000戸（速報値80万1000戸）に下方修正



新築住宅販売（上）、30年物住宅ローン金利平均値（下） 出所：国勢調査局、フレディマック

全米ホームビルダー協会（ＮＡＨＢ）とウェルズ・ファーゴが先に発表した３月の住宅市場指数は、建設コストの上昇と金利上昇への懸念が強まる中、６カ月ぶりの水準に低下していた。

米ＮＡＨＢ住宅市場指数、６カ月ぶり低水準－販売見通し大幅悪化 (1)

新築住宅販売価格の中央値は40万600ドル（約4840万円）と、前年同月から10.7％上昇した。

売りに出されていた物件（２月末時点）は40万7000件と、2008年８月以来の高水準。このうち約91％は建設中あるいは未着工だった。販売に対する在庫比率は6.3カ月。１年前は4.5カ月だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題：

U.S. New-Home Sales Declined in February for a Second Month（抜粋）