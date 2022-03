ロシア中央銀行はモスクワ取引所で株式33銘柄の取引を24日に再開することを承認すると発表した。

同中銀によれば、取引が認められる銘柄はMOEX指数の構成銘柄で、取引時間は現地時間で午前9時50分から午後2時までとなる。空売りは禁止される。同日以外の取引については今後発表される見通しだ。

原題:Bank of Russia to Allow Trading of 33 Stocks on MoEx on March 24

(抜粋)