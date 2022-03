ロシアのプーチン大統領はインドネシアで今年開催される20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)に引き続き出席する意向だ。ロシアのリュドミラ・ボロビエワ駐インドネシア大使が23日、ジャカルタでの記者会見で明らかにした。

同大使はその中で、G20の焦点を景気回復からシフトさせようとする圧力にインドネシアが屈しなかったことにロシアとして謝意を表明。同国がインドネシアからの小麦のニーズに応じる用意があると語った。

また、インドネシアとの武器契約は引き続き有効であり、同国政府から「公式に断る申し出」を一切受けていないと話した。

中国外務省の汪文斌報道官は北京で同日開いた定例記者会見で、ロシアはG20の重要メンバーだと述べ、どのメンバーであれ他国をG20から排除する権利はないと主張した。

原題:Putin Still Plans to Attend G20 Meeting in Indonesia: Ambassador、China Says Russia Is an Important Member of the G-20(抜粋)