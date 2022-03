中国ＺＴＥ、米制裁違反巡る執行猶予期間が満了－香港で株価高騰

米テキサス州の連邦地裁は、中国の通信機器メーカー、中興通訊( ZTE)に課せられていた5年間にわたる執行猶予期間について、予定通り22日に終えるべきだとの判断を下した。同社はイランと北朝鮮に対する米制裁措置違反を2017年に認め、執行猶予処分となっていた。一方、同社は従業員向けの米国ビザ(査証)取得を巡り再び違法行為に関与したとの判決も言い渡された。

同地裁の判事はニュージャージー州モリスタウンにある同社研究所の幹部がジョージア工科大学の教授と共謀し、虚偽の証言により6人分の「J1」ビザを得ていたとの起訴内容を裏付ける十分な証拠があると結論付けた。同時にZTEの執行猶予期間を延長する環境にはないとも指摘し、同期間の満了を認めた。

この決定を受け、23日の香港株式市場ではZTEの株価が急騰。一時は60%高となった。

原題: U.S. Court Finds ZTE Committed Visa Fraud, Still Ends Probation、ZTE Shares Soar After U.S. Court Agrees to End Probation (1) (抜粋)