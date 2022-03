韓国の文在寅大統領は、韓国銀行(中央銀行)の次期総裁候補として国際通貨基金(IMF)アジア太平洋局長の李昌鏞(イ・チャンヨン)氏を指名した。大統領府が23日発表した。3月末に退任する李柱烈総裁の後任となる。

聯合ニュースが大統領府の報道官を引用して伝えたところによれば、文大統領は今回の発表前に、中銀総裁の人選について尹錫悦次期大統領と協議していた。

国会の聴聞会を経る必要があり、承認手続きの完了には数週間かかり得る。このため4月14日に開催される次回の金融通貨委員会の会合には間に合わない可能性もある。

李氏はブルームバーグテレビジョンとの22日のインタビューで、次期総裁が直面する最大の課題はインフレ高進と家計債務の増加だと指摘していた。

