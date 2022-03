米クリーブランド連銀のメスター総裁は22日、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標を2022年末までに自身が「より長期的な水準」と推計する2.5%程度に引き上げ、来年はさらに利上げを続けるのが「適切」だとの認識を示した。

メスター総裁はジョン・キャロル大学主催のイベント向けの 講演テキストで、「経済の基調的な強さと現在の極めて低水準のFF金利を考えると、必要な利上げの一部をプロセスの後半ではなく早期に前倒しすることが好ましいと思う。経済が予想と異なる展開となった場合に政策を調整しやすくできるからだ」と述べた。

講演後の質疑応答では、「50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げが検討から除外されるべきだとは思わない」と発言。「私が予想するFF金利の道筋は中央値よりも少し急なカーブであるため、計算すると(年内あと6回のFOMC)会合の一部では50bpの利上げに動くことになる公算が大きい」とコメントした。

クリーブランド連銀のメスター総裁 Photographer: Melissa Lyttle/Bloomberg

米連邦準備制度のバランスシート圧縮については講演で、「早ければ次回5月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で開始する可能性がある」と指摘した。

同総裁は「年央までにインフレが落ち着き始めていなければ、利上げを加速させる可能性があるが、インフレ率が予想より早く鈍化するなら、年後半は前半より利上げペースを落とせるだろう」と予想した。

ロシアによるウクライナ侵攻に関しては、「戦争に起因するインフレ上振れリスクの方が、米経済成長の下振れリスクよりも重要」との認識を示した。

また、長期的なインフレ期待はこれまでのところ「長期目標である2%と一致する水準」にとどまっていると述べた。

メスター総裁は今年のFOMCで投票権を持つ。

原題:

Fed’s Mester: Raising Rates by 50 bps Should Be on the Table

Fed’s Mester Favors Raising Rates to Around 2.5% by End of 2022(抜粋)