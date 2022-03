米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は22日、高インフレを考慮すれば政策金利を「中立水準まで引き上げる」必要があり、連邦準備制度は政策を引き締め的にするかどうか検討すべきだとの見解を示した。

同総裁はブルッキングズ研究所ハミルトン・プロジェクト主催のオンラインイベントで、インフレ期待は十分抑制されているようであり、物価上昇はなお鈍化する見込みだと発言。新型コロナウイルス禍がサプライチェーンに及ぼす圧力はなおリスクだと指摘した。



Fed’s Daly: Rates Should March Up to Neutral to Fight Inflation(抜粋)