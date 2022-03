アルケゴスがドイツ銀株を一時保有か、ポジション破綻に先立ち－報道

ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントが、ドイツ銀行の株式を2019年以降保有していたと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。事情に詳しい匿名の複数の関係者からの情報を引用した。

同紙によれば、アルケゴスはデリバティブ(金融派生商品)を通じてドイツ銀の株式を保有。複数の関係者が同紙に語ったところでは、ピーク時の持ち株比率は1%弱で、20年末までに売却された。持ち株比率が2%近く、ポジション破綻直前まで保有されたという関係者1人からの情報もあるという。

FT紙によると、フアン氏はクリスティアン・ ゼービング最高経営責任者(CEO)とは数回、パウル・アハライトナー監査役会会長とも少なくとも一回会っていた。

アルケゴスとフアン氏の代理人の弁護士は、FT紙の取材に対しコメントを控えた。ドイツ銀は同紙宛ての発表資料で、「潜在的投資家・顧客と会うことはビジネスでは当たり前」と説明し、フアン氏およびアルケゴスとの関係についてそれ以上コメントしなかった。

アルケゴスのポジション破綻に絡み、スイスの銀行クレディ・スイス・グループや野村ホールディングスを含む金融機関のプライムブローカレッジ部門が多額の損失を被った。

原題:Archegos Had Built Stake in Deutsche Bank Before Collapse: FT(抜粋)