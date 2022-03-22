シカゴ小麦先物、続伸－主要輸入国は代替供給源確保に動く

シカゴの小麦先物はアジア時間22日午前の取引で続伸。前日には大幅に上げていた。ロシアのウクライナ侵攻により黒海地域からの小麦輸出が細った後、世界の主要輸入国の一部は代替供給源確保に動いている。

インドは世界最大の小麦輸入国であるエジプトへの輸出開始に向け交渉を進めており、協議は最終段階にある。インドは中国およびトルコとも交渉している。他の主要輸入国であるアルジェリアやヨルダン、モロッコなどは国内の備蓄水準維持のため、新たな供給源を引き続き模索する可能性が高い。

豪コモンウェルス銀行の農産品ストラテジスト、トービン・ゴーリー氏はロシアからの小麦輸出はなお続いているものの、ウクライナの穀物輸出はほぼ滞っており、近く終戦する見通しは低いことから、小麦先物相場は高止まりする公算が大きいと分析した。

シカゴ小麦先物はアジア時間午前の取引で1.7％高の１ブッシェル＝11.38 1/4ドル。前日は5.2％上げていた。トウモロコシ先物はほぼ変わらず。大豆先物は0.4％高。

原題： Wheat Extends Gains as Top Importers Seek Alternative Supplies（抜粋）