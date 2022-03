中国の不動産開発大手、 中国恒大集団と傘下の中国恒大新能源汽車集団、恒大物業は監査済みの2021年決算の公表延期を見込んでいることを明らかにした。上場先の香港取引所に届け出た。

原題:

Evergrande and Its Units to Delay Issuing FY Audited Results(抜粋)