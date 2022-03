ロシアとのいかなる合意も国民に直接賛否問う－ウクライナ大統領

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとのいかなる合意もウクライナ国民に直接賛否を問うことになると述べた。また、政府としては北大西洋条約機構(NATO)加盟国が安全保障を提供する案を検討する用意があると表明した。

ゼレンスキー氏は公共テレビのインタビューで、ロシアと和平協定と結ぶ場合は国民投票を実施すると説明。国民が「妥協案の形式について声を上げ、答えを出すべきだ」と語った。

また、NATOがウクライナの加盟に慎重なことについて、ゼレンスキー氏は「われわれを受け入れないのはロシアが怖いからだ。われわれは落ち着いて、それならば他の安全保障」手段の提供で十分だろうと述べる必要があると語った。

ゼレンスキー大統領 Source: Ukrainian Presidency/Anadolu Agency/Getty Images

同氏は、「残念なことに完全な加盟を保証できないとしても、安全保障の提供者となることに前向きで、もしウクライナが加盟国であればNATOがわれわれのためにしなければならないことを行う用意がある国もある。これは理想的な妥協案だ」と述べた。

