独連銀総裁、年内利上げ可能性に言及－今年後半か来年初めとレーン氏

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、ナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁はインフレによる必要性が生じれば、過去最低水準にある政策金利の引き上げを先送りすべきでなく、年内に利上げを開始できる可能性があると語った。

ナーゲル総裁は21日のハノーバーでのイベントで、ECBが純債券購入を予定通り今年7-9月(第3四半期)に終了する場合、「必要なら今年の利上げの可能性に道を開く」との認識を示した。

ECB政策委員会メンバー、フィンランド中銀のレーン総裁も同日、景気動向次第で今年後半か来年初めにECBが利上げを開始する公算があると発言した。

レーン総裁はフィンランドのYLEテレビとのインタビューで、ユーロ圏経済がウクライナでの戦争やロシアに対する制裁から深刻な打撃を受けない場合、「われわれは金融政策の正常化を継続し、今年後半か来年初めに金利が上がると予想できる」と述べた。

原題:ECB Rate Hikes May Begin in Late 2022, Early 2023, Rehn Says、 ECB’s Nagel Says Rate Hikes Musn’t Be Delayed, May Start in 2022(抜粋)