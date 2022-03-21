米政府、ロシア制裁巡り銀行やエネルギー企業と21日会合－当局者

米政府、ロシア制裁巡り銀行やエネルギー企業と21日会合－当局者Josh Wingrove、Justin Sink
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イエレン財務長官とサリバン大統領補佐官らが出席、オフレコで協議
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エクソンやコノコ、ＪＰモルガン、ＢｏｆＡなどの企業が参加へ
バイデン米政権は21日、ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴う制裁の影響について、銀行やエネルギー業界などの企業に説明する。
当局者１人が匿名を条件に語ったところでは、政府側からはイエレン財務長官とサリバン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）らの高官が出席し、エネルギーや金融サービス、製造業といった業界の企業とオフレコで会談する見通し。
原油価格の上昇を受け、米政府は石油会社に正式に供給拡大を呼び掛けたほか、増産より株主還元を優先すると述べた企業幹部を批判。
バイデン大統領は「石油・ガス会社は勤勉な米国民を犠牲にして利益を増やすべきではない」とツイートした。
同当局者によれば、エクソンモービルやコノコフィリップスなどのエネルギー会社、製油会社マラソン・ペトロリアム、ＪＰモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ （ＢｏｆＡ）などの銀行に加え、農業や製造業の企業も会合に参加するという。
この会合については、ニュースサイトのアクシオスが先に報じていた。
原題：White House to Meet With Exxon, Other Firms on Russia Sanctions（抜粋）