バイデン米大統領、25日にポーランドを訪問－ホワイトハウス

バイデン米大統領はブリュッセルで開かれる北大西洋条約機構(NATO)の緊急首脳会議や欧州連合(EU)の首脳会議などに参加した後、25日にポーランドを訪問する。ホワイトハウスのサキ報道官が声明で明らかにした。

バイデン氏はワルシャワでドゥダ大統領と会談し、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う人道および人権の危機に対する米国の対応について協議する。

またホワイトハウスのスケジュールによると、バイデン大統領は米東部時間21日午前11時(日本時間22日午前0時)からマクロン仏大統領、ショルツ独首相、ドラギ伊首相、ジョンソン英首相と電話会議を行い、ロシアのウクライナ侵攻への協調した対応を巡り意見交換する。

Biden to Meet With Poland’s Duda in Warsaw on March 25、Biden to Hold Monday Call With Macron, Scholz, Draghi, Johnson (抜粋)