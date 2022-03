バーキン総裁、0.5ポイント利上げ否定せず－インフレ期待悪化なら

米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、物価上昇圧力が和らがない、もしくはインフレ期待が大きく上昇した場合、「私は0.5ポイント動かすことに極めてオープンな姿勢だ」と述べた。

総裁は18日、ボルティモアで行われたメリーランド州銀行協会のイベントでの講演後、記者団に対し「利上げし、金利を正常化させる時が来た。抑制的な領域に向かう道筋では正常な状態を通過する。抑制的な領域が何かを見いだす必要はまだない。必要なのは正常とは何かについて答えを見つけることだ」と語った。

米連邦準備制度理事会(FRB)のバランスシートについては、規模縮小を始めることに「違和感はない」とし、近く決定がなされるとの見通しを示した。ただ、どの程度速いペースで保有資産を縮小させるべきかについてはコメントを避けた。

講演ではバーキン総裁は、インフレの抑制は必要だとしつつ、過剰に反応するのは避けるべきだとの考えを示した。

事前に配布された原稿によれば総裁は、「利上げの正しいペースを設定するのは難しいバランス取りの側面がある。インフレ抑制のために金利を正常化させるわけだが、過度に調整すれば雇用に悪影響を与える恐れがある」と述べた。

政策金利についてバーキン総裁は「過去に0.5ポイント幅で動いたことはある。インフレ期待を抑えられなくなる事態を避けるために必要だと確信し始めた場合は、再びその幅で動くことはあり得る」と指摘。その上で、「これまでのところ、米国のインフレ期待は安定を維持しているようだ。インフレ連動債(TIPS)から得られる市場に基づいた長期のインフレ指標は、引き続き当局の2%目標に沿った水準だ」と語った。

バーキン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

