【米国市況】株続伸、Ｓ＆Ｐ500は週間で2020年11月以来の大幅高

18日の米株式相場は続伸。テクノロジー株中心に買われた。オプションの行使期限でボラティリティーが高まる中、ウクライナ情勢の行方を見守る展開となった。

米国株は続伸、ハイテク中心に買い-ダウ平均274ドル高

米国債は短期債が下落、10年債利回り2.15%

ドル指数は上げ失う、株高で-円は119円台前半

NY原油は続伸、高ボラティリティーが続き週間では下落

NY金は反落、米利上げサイクルの影響を意識

S&P500種株価指数は前日比1.2%高の4463.12。ダウ工業株30種平均は274.17ドル(0.8%)上げて34754.93ドル。ナスダック総合指数は2.1%上昇。

S&P500種とナスダック100指数はいずれも4営業日続伸し、週間ベースでの上げが2020年11月以来の大きさとなった。

中国の習近平国家主席はバイデン米大統領とのオンライン会談で、中国としてウクライナでの戦争は望んでいなかったと説明。また「国家同士が戦場で向き合う局面までいってはならないことをあらためて示す出来事だ」と述べた。

米中首脳がオンライン会談-習氏、ウクライナ侵攻は「望まず」 (1)

この日は個別株および株価指数のオプションの満期と指数先物の期限が重なる四半期に一度の「トリプルウィッチング」に当たった。個別株と指数を対象としたオプション、約3兆5000億ドル(約416兆円)相当が期限を迎えるとみられていた。

株式トレーダー、3兆5000億ドルの「トリプルウィッチング」に備える

ナショナル・セキュリティーズのチーフ市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は今週の株価上昇について、市場が悪いシナリオの一部を既に織り込んでいることなどが背景だと分析。「米金融当局が政策姿勢を明確に示したほか、商品価格も過去2週間にわたって大きく上昇した後、やや安定している」と述べた。

米国債市場では短期債が下落し、利回り曲線がフラット化。複数の米金融当局者が0.5ポイントの利上げへの支持を示唆した。3年債利回りは2020年3月以来初めて5年債利回りを上回った。

ウォラーFRB理事、今後数カ月での0.5ポイント利上げ検討支持 (1)

ニューヨーク時間午後4時25分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.15%。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数(白)、CBOEボラティリティー指数(青) 出所:ブルームバーグ、CBOE

外国為替市場ではドル指数がほぼ変わらず。米国株の上昇を背景に、朝方の上げを失う展開となった。週間ベースでは2月半ば以来のマイナス。ドルは対円では2016年2月以来の高値を付けた。

豪コモンウェルス銀行のジョセフ・カパーソ氏は「日本銀行の超緩和的な金融政策は米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げサイクルと著しく対照的だ」と指摘。「日米金利差拡大の見通しはドル・円の一段高を後押しするだろう」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時26分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比でほぼ横ばい。一時は0.5%上昇する場面もあった。ドルは対円で0.5%高の1ドル=119円14銭。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1048ドル。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。ロシアのウクライナ侵攻と供給懸念で相場が大きく揺れ、週間ベースでは下げた。国際エネルギー機関(IEA)のビロル事務局長はこの日、石油市場が「緊急事態」にあり、さらに悪化する恐れもあると 語った。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は、前日比1.72ドル(1.7%)高の1バレル=104.70ドルで終了した。週間ベースでは4.2%下落。昨年12月以来の2週連続安となった。ロンドンICEの北海ブレント5月限は1.29ドル高の107.93ドル。

トータスのポートフォリオマネジャー、ロブ・サメル氏は「ロシアの最終目標が何かという点がはっきりしない限り」、原油相場はボラティリティーの高い状態が続くと指摘。現在、少なくとも20ドルの地政学的プレミアムが織り込まれていると語った。

ニューヨーク金相場は反落。この日は米金融当局者の発言が相次いだ。セントルイス連銀のブラード総裁は声明で、年内に政策金利が3%超に達するような利上げを支持する考えを 示した。また連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は、向こう複数回の会合での0.5ポイント利上げ検討を支持すると 述べた。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前日比0.7%安の1オンス=1933.90ドルで終了。金スポット相場は週間ベースで約3%下げた。

