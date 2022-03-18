【欧州市況】株は上昇、ウクライナ侵攻後の下げ解消－英国債上昇

18日の欧州株は上昇。ロシアがウクライナを侵攻した２月24日以降の下げを解消した。週間ベースでは2020年11月以来の大幅高となった。

ストックス欧州600指数は0.9％高。テクノロジー、旅行・娯楽銘柄は上昇。ロシアとウクライナの交渉を巡る楽観や米金融当局による景気への前向きなシグナルを手掛かりに、同株価指数は３月８日の安値から９％余り戻した。

16日が期日だったユーロ債２本の利払いを履行するためロシアがドルを送金したと伝えられたことも、この日の地合いを押し上げた。

出所：ブルームバーグ

欧州債市場では英国債が上昇。短期金融市場ではイングランド銀行（英中央銀行）の利上げ見通しが引き続き後退している。この日の時点で織り込まれている年内の利上げ幅は計120ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）だが、16日には143ｂｐだった。

ドイツ債、イタリア債は上昇。短期金融市場では欧州中央銀行（ＥＣＢ）の利上げは12月までに計47ｂｐと織り込まれている。前日は同44ｂｐだった。

3月18日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 -0.34% 0.00 独国債10年物 0.37% -0.01 英国債10年物 1.50% -0.07

原題：Gilt Bull Steepening Outperforms Bunds; End-of-Day Curves

European Stocks Recoup Losses Since Start of Ukraine Invasion

（抜粋）