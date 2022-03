中国の習近平国家主席はバイデン米大統領と電話会談し、国家間の関係を「武力に訴えるべきではない」と述べた。中国中央テレビ局(CCTV)が モバイルアプリで伝えた。

この報道によると、習氏は「衝突や対立は誰の利益にもならない」と発言。国際社会は平和と安全を重んじるべきだと主張した。

CCTVとは別に新華社が報じたところによると、習氏はウクライナの危機について、「見たいものではない」とも語った。

米中首脳、電話会談を開始-ロシアのウクライナ侵攻後で初

