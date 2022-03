ロシアのプーチン大統領は、ショルツ独首相との電話会談で、ウクライナが「新たな非現実的な要求を次々と」持ち出し、交渉を「遅らせようとしている」と発言していたことが、ロシア大統領府が発表した声明で明らかになった。

さらにプーチン氏は、ロシアは解決策を模索する用意があり、ロシア側の条件は「周知のものだ」とも述べたという。

原題:Putin Tells Scholz Ukraine Is Trying to Stall Talks: Kremlin

(抜粋)