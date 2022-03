シュナーベルＥＣＢ理事、「エネルギー価格インフレの新時代」を想定

欧州中央銀行(ECB)のシュナーベル理事は17日、 化石燃料からの急速かつ強力なシフトでコスト負担が生じるとの 認識を示した。

同理事はフランクフルトでの会議で、「ウクライナの人々を支援し、われわれの惑星、そして領土保全・独立という自由社会の権利、その両方を守るために必要な措置はエネルギー価格インフレの新時代を告げるだろう」と述べた。

天然ガスのロシア依存を減らす欧州連合(EU)の計画は、短期的には上向きの価格圧力がかかると指摘。「今の先物価格が示すように化石エネルギー価格が大きく下落する可能性はかなり低いようだ」と語った。

ただ、気候変動がECBのインフレ目標引き上げの理由となる公算は小さいとも説明。政策の正常化は段階的であり、戦争が物価にどのように影響するか次第だとし、ECBはインフレ期待が不安定化する兆候がある場合に行動する用意があるが、その兆候はまだないとも話した。

シュナーベル理事と同じくECB政策委員会の一員であるフランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁はテレビ局フランス2に対し、ウクライナでの戦争がリセッション(景気後退)を招くとは考えていないと述べた。

「今は多くの不確実性があるため仏中銀は2つのシナリオを公表したが、どちらのシナリオでも2022年の景気拡大を維持する」と語った。ロシアのウクライナ侵攻は仏経済にとって「ネガティブなショックだが対応可能で、新型コロナウイルス禍ほど大きなショックではない」との見方を示した。

同総裁によれば、ロシアがデフォルト(債務不履行)に陥れば良いニュースではないが「原材料を除けば世界の経済・金融網でのロシアの存在は限定的であり、影響は極めて限られる」という。

