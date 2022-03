バイデン米大統領は、18日に中国の習近平国家主席とロシアについて協議する。ホワイトハウスが明らかにした。

ホワイトハウスは「これは米中間の開かれた対話を維持するための継続的な努力の一環」だと指摘。両首脳は「米中間の競争管理やウクライナに対するロシアの戦争など共通の懸念事項について協議する」と説明した。

原題:Biden Will Speak With Xi Jinping About Russia on Friday(抜粋)