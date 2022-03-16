【米国市況】株が大幅続伸、ＦＲＢ議長が景気に強気な発言－円下落

16日の米株式相場は大幅続伸。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が2018年以来となる利上げを決定したあと、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が経済成長見通しに楽観的な姿勢を示したことが好感された。

ＦＯＭＣ、政策金利0.25ポイント引き上げ－インフレ抑制に着手

米国株は続伸、ＦＯＭＣ後に乱高下－ダウ平均518ドル高

米国債は終盤に下げ渋る、10年債利回り2.18％

ドル指数は下落、ＦＯＭＣ後の上げ消す－円が一時119円台

ＮＹ原油は続落、リビアがＯＰＥＣプラスに生産拡大の加速促す

ＮＹ金は下げ埋める、ＦＯＭＣ政策決定後に利回りが上げ縮小

Ｓ＆Ｐ500種株価指数はＦＯＭＣ政策決定後に一時下げる場面もあったが、持ち直した。パウエル氏は「景気は非常に強く」金融政策引き締めに対応できるとし、リセッション（景気後退）の確率は「特に高まっていない」と付け加えた。

Ｓ＆Ｐ500種は前日比2.2％高の4357.86。ダウ工業株30種平均は518.76ドル（1.6％）上げて34063.10ドル。ナスダック総合指数は3.8％上昇。

米国債市場では、短期債中心に利回りが上昇。ただ、利回りは終盤に上げ幅を縮小した。ニューヨーク時間午後４時43分現在、10年債利回りは４ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.18％。２年債利回りは10ｂｐ上昇の1.94％。

ＦＯＭＣは８兆9000億ドル（約1052兆円）に膨らんだバランスシートについて、「今後の会合」で縮小を開始するとしたが、具体的な説明はなかった。パウエル氏はバランスシート縮小のプロセスを早ければ５月の会合で開始できる可能性があるとの考えを示した。

Ｅトレード・ファイナンシャルの投資戦略担当マネジングディレクター、マイク・ローウェンガート氏は「ＦＯＭＣはついに利上げを発表した。そこにサプライズはない」と指摘。「利上げは景気が政策引き締めを乗り越えられるほど十分に好調だという信任票を意味する」と述べた。

パウエルＦＲＢ議長、ＦＯＭＣ会合後に会見 出所：ブルームバーグ

外国為替市場ではドル指数が下落。ＦＯＭＣの利上げ発表を受けて、一時は上昇する場面もあったが、上げを消した。大半の主要10通貨がドルに対して上昇。一方、スイス・フランと円は対ドルで値下がりした。

ニューヨーク時間午後４時44分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.7％低下。ドルは対円では0.4％高い１ドル＝118円73銭。一時は119円12銭を付ける場面もあった。ユーロは対ドルで0.7％上昇し１ユーロ＝1.1037ドル。

ニューヨーク原油先物相場は３営業日続落。リビアは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟の主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」に供給拡大の加速を促した。ロシアとウクライナの和平交渉で進展の可能性が示唆されたことも材料視された。

ウクライナ中立化、ロシアが受け入れの姿勢－交渉に期待高まる

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物４月限は、前日比1.40ドル（1.5％）安い１バレル＝95.04ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント５月限は1.89ドル下げて98.02ドル。

金スポット相場は下げを埋めた。ＦＯＭＣの利上げ発表を受けて、米国債利回りが伸び悩んだことが背景。

スポット価格はニューヨーク時間午後３時52分現在、前日比0.5％高の１オンス＝1927.02ドル。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限はＦＯＭＣ政策発表前に、1.1％安の1909.20ドルで終えた。

原題： Stocks Rally on Powell’s Bullish Economic Remarks: Markets Wrap（抜粋）

Stocks Rally on Powell’s Bullish Economic Remarks: Markets Wrap（抜粋）

Treasuries Pare Losses, Curve Holds Flattening After Fed Meeting（抜粋）

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