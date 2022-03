ロシア国営通信社のRIAノーボスチは16日のシルアノフ財務相発言として、ロシア政府はドル建て国債の利払いを14日に実施したが、政府と中央銀行の外貨口座が制裁で凍結されているため債券保有者に支払いが届かないリスクがあると報じた。

この報道によると、シルアノフ氏は「資金はわれわれの外貨口座がある適切な米国の銀行に到着した」と発言。「支払いの手続きは現在進行中で、処理が完了したかどうかの連絡をまだ受けていない。つまり処理はまだ完了していない」とし、口座のある銀行からの情報を待っているところだと述べた。

Russia Says Coupon Payment May Not Reach Eurobond Holders: RIA(抜粋)