中国上海市の衛生健康委員会は市内の一部主要地域で17日までの2日間にPCR検査を受けるよう住民に指示した。

16日の記者会見によれば、対象となる住民は48時間以内にコロナ検査を2回受ける。

電気自動車(EV)メーカーの米 テスラは上海の工場の操業を2日間停止する。ロイター通信が従業員やサプライヤーへの通知を基に報じた。同工場は16、17両日の操業が止まるとしているが、操業停止の理由は示していないという。

テスラにコメントを求めたが返答はなかった。

