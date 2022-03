ＥＣＢ、ロシアのウクライナ侵攻による銀行への波及リスクを注視

欧州中央銀行(ECB)銀行監督委員会のエンリア委員長は15日、欧州の銀行について、これまでのところロシアのウクライナ侵攻に起因する混乱を乗り切っているが、事業とは一見無関係と思われる部分で波及リスクに備える必要があるとの認識を示した。

エンリア氏は モルガン・スタンレー主催の会議で、ロシアへの直接のエクスポージャーは「全般に管理可能」で、銀行がロシア事業から撤退するシナリオでさえ、グループの強固な資本力を考えれば対処可能と思われると指摘。その上で、「最も不透明なのは間接的な影響の部分で、予想外となる可能性があり、細心の注意が必要だ」と語った。

多くの欧州の銀行はここ数年、ロシアへのエクスポージャーを縮小しているが、ウクライナ侵攻の影響が商品市場に波及し、製造業企業のサプライチェーンを混乱させている。

エンリア氏はプレゼンテーションで、銀行への間接的な影響につながる要因として以下を挙げた。

制裁で打撃を受けているロシア以外の取引国への集中的なエクスポージャー

銀行以外の金融機関とのつながり

ロシア・ソブリン債のデフォルト(債務不履行)の可能性

商品相場の変動とより広範な金融市場のボラティリティー

サイバーリスク

その上で、ECBはこの問題を注視しているものの、銀行にとって「システミックリスク級の警報ランプ点灯」には至っていないため、行動を起こす計画はないと述べた。

原題: ECB Sees Economic Spillover Risks for Banks From Russia Turmoil、ECB Says Banks Resilient to Ukraine Invasion Shock Thus Far(抜粋)