ロシアがルーブルで支払えばデフォルト、16日の国債利払い－フィッチ

格付け会社フィッチ・レーティングスは15日、ロシアが16日に期日が到来するドル建て国債の利払いをドルでなく、ルーブルで行う場合、30日の猶予期間の経過後は、ソブリン債のデフォルト(債務不履行)になるとの見解を明らかにした。

フィッチは、ロシアの長期外貨建て発行体デフォルト格付け (IDR)を「B」から「C」に6段階引き下げたと8日に発表したが、「C」格付けは、デフォルトかデフォルトと同様のプロセスに入ったことを示すと発表資料で指摘した。

同社はルーブルでの利払いという強制的な支払い義務のデノミ(通貨単位の変更)が実施されれば、8日の格下げと整合的な動きになるとした。

フィッチはロシアの長期外貨建てIDRの「C」格付けについて、ロシアのソブリン債のデフォルトが差し迫っているという同社の認識を反映していると8日の段階で 説明していた。

原題:Fitch Says Russia Paying USD Bond Coupon in RUB Would Be Default(抜粋)