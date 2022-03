米財務省が15日に発表した最新データによると、1月末時点で外国勢が保有する米国債の残高は、過去最高だった前月末から減少し7兆6600億ドル(約906兆円)となった。英国の減少が目立った。

外国勢の米国債保有残高は昨年12月末比で860億ドル減った。

日本の保有残高は9億ドル減少し1兆3000億ドルで、外国勢で首位。2位の中国の保有残高は86億ドル減り1兆600億ドル。3位は英国で、386億ドル減少し6088億ドル。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、米ドルは1月に0.8%上昇。米10年国債利回りは同月に約27ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.78%。

