中国不動産開発会社の株価、08年10月以来の大きな下げ－格下げ続く

中国・香港株の急落が続く中で、低迷する不動産セクターが下げており、15日の取引で中国不動産開発会社の株価は2008年の金融危機以来の大きな下落となった。

これら不動産会社の株価に連動するブルームバーグ・インテリジェンス(BI)の指数は9.7%安と、1日の下落率としては08年10月以来の大きさを記録した。

不動産会社の社債も売られた。ブルームーバーグの指数によると、高利回りドル建て債は15営業日連続の値下がりとなる方向。14日には利回りが初めて27%を超えていた。

龍光集団の主要本土部門は人民元建て債について、1年3カ月の返済先送りを求めている。

ムーディーズ・インベスターズ・サービスは15日、龍光のコーポレートファミリー格付け(CFR)を「Caa2」に引き下げた。従来は「B2」だった。シニア無担保格付けは「B3」から「Caa3」に引き下げ。格付け見通しは「ネガティブ(弱含み)」に変更した。

フィッチ・レーティングスは 融創中国の長期発行体デフォルト格付けを「B-」に引き下げたと発表。従来は「BB-」だった。シニア無担保債務格付けも「BB-」から「B-」に引き下げた。同社の全ての格付けが「ウオッチネガティブ」の対象になっているという。

原題: China Developer Shares Tumble Most Since 2008: Evergrande Update、*MOODY’S DOWNGRADES LOGAN TO CAA2/CAA3; OUTLOOK NEGATIVE、Sunac China Downgraded to B- by Fitch (1)(抜粋)